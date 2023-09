Einstufung von Pflichtpraktikanten und Ferialarbeitnehmern

Kollektivvertrag für Angestellte Baugewerbe/Bauindustrie

Im Geltungsbereich des KollV Angestellte Baugewerbe/Bauindustrie wird zwischen den beiden Gruppen von Praktikanten nicht unterschieden (Beschäftigungsgruppe F). Nach diesem KollV haben Ferialarbeit­nehmer einen Anspruch auf ein Taggeld, wenn die Voraussetzungen des § 17 KollV Angestellte Baugewerbe/­Bauindustrie erfüllt sind, sowie auf die aliquoten Sonderzahlungen (§ 12 KollV Angestellte Bau­gewerbe/Bauindustrie). Angestellte Ferialarbeitnehmer sind bei der ÖGK zu melden, nicht aber bei der BUAK (§ 1 Abs. 1 lit a BUAG).

Ferialarbeitnehmer außerhalb der Ferien?

Die Masse der Ferialarbeitnehmer wird in den Monaten Juli und August beschäftigt, gelegentlich gibt es aber auch Situationen, in denen eine Beschäftigung in einem der zehn anderen Monate (also weder Juli noch August) erfolgt. Praktischer Hintergrund dieser Fälle ist z. B. die Über­brückung der Zeit zwischen einem Schulabschluss (z. B. ­Matura) und dem Einrücken zum Bundes­heer (bzw. der Einberufung zum Zivildienst). Hier stellt sich in der Praxis oft die Frage, ob auch diese Personen Ferialarbeitnehmer sein können (LG VIIb bzw BG F), oder ob sie in die LG IV (Bauhilfsarbeiter) eingestuft werden müssen.

Nach Ansicht des OGH (26. 5. 2021, 8 ObA 25/21s) ist entscheidend, ob die Beschäftigung während der österreichischen Schulferien oder außerhalb dieser erfolgt. Nicht entscheidend ist, ob die Person zum Zeitpunkt der Erbringung der Arbeitsleistung aus individuellen Gründen keine Schule besucht. Daher kann – um auf den eingangs gestellten Fall zurückzukommen – ein (gewissermaßen ehemaliger) Schüler, der die Zeit zwischen Matura und Bundesheer (Zivildienst) überbrücken will, in den Monaten Juli und August als Ferialarbeitnehmer (LG VIIb oder BG F) eingestuft werden, in anderen Monaten jedoch nicht.