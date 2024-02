Kampagne für mehr Wohnbau

Eindringliche Kampagne

Die Kampagne „Mehr Zuhaus‘ in Österreich“ soll die (zukünftige) Entwicklung der Baubranche und deren Auswirkungen auf die österreichische Bevölkerung stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und Handlungsdruck bei den politischen Entscheidungsträgern erzeugen. Die Kampagnen-Mechanik gibt der Zielgruppe die Möglichkeit, selber einen Beitrag zu leisten und gegenüber Entscheidern aktiv zu werden: „Mehr Zuhaus´ in Österreich“ stellt ihren Unterstützern ein „Toolkit“ zur Verfügung, mit welchem diese das gemeinsame Anliegen selbst gezielt auf ihren eigenen Social Media-Kanälen teilen können. So können beispielsweise die für die Kampagne verwendeten Online-Banner auf Kanälen wie u.a. Instagram oder via WhatsApp geteilt werden.

Generell bilden derartige Social Media-Aktionen den Schwerpunkt der Kampagne: um die Reichweite zu erhöhen, plant die ­Initiative, ihre Forderungen auch proaktiv über ­Beiträge auf Social Media-Anbietern wie Facebook, Instagram und Linkedin zu kommunizieren: z.B. werden in einer Instagram-Miniserie „Was passiert, wenn nichts passiert“ dem User eindringlich die Kon­sequenzen eines Baustopps aufgezeigt. ­Zusätzlich schaltet die Initiative „Mehr ­Zuhaus‘ in Österreich“ Online-Banner auf baurelevanten Webseiten wie u.a. willhaben.at oder immobilienscout24.at.