Beschäftigungsgruppe A1 ­entfällt ab 1.5.2024

Teil des Abschlusses für die Bauangestellten ist der Entfall der bisherigen Beschäftigungsgruppe A1. In diese waren kaum noch Angestellte eingestuft, weil die Tätigkeiten, die in diese Gruppe fielen, zum allergrößten Teil in den letzten Jahrzehnten aus der Praxis verschwunden sind.

Damit rücken alle Beschäftigten, die bisher in die Beschäftigungsgruppe A1 einzureihen waren, in die Beschäftigungsgruppe A2 vor. Die Berechnung des neuen Gehalts erfolgt in zwei Schritten:

Zunächst erfolgt die Vorrückung in die Gruppe A2 mit den Werten aus dem Jahr 2023, wobei die Bestimmungen des § 11 Z 2 KV Angestellte Baugewerbe/Bauindustrie anzuwenden sind.

Nunmehr ist das neue Gehalt nach den allgemeinen Regeln zu ermitteln, wobei in aller Regel durch die Vorrückung Überzahlungen „aufgesaugt“ sein werden, das heißt wegfallen.

Dazu folgendes Beispiel: Der Angestellte ist am 30. April 2024 in die BG A1/nach dem 10. Gruppenjahr eingestuft und hat eine Überzahlung von 100 €. Das Ausgangsgehalt beträgt somit 2.615 €. Das Gehalt der BG A2/nach dem 2. Jahr beträgt 2.591 €, jenes der BG A2/nach dem 4. Jahr 2.712 € (Werte jeweils vom 1. Mai 2023!).

Da die Bestimmungen des § 11 Z 2 KV Angestellte sinngemäß anzuwenden sind, gebührt das nächsthöhere über dem Betrag von 2.615 € liegende Gehalt. Das ist in diesem Fall das Gehalt der BG A2/nach dem 4. Jahr, womit sich im ersten Schritt ein Gehalt von 2.712 € ergibt.

Damit ist die Überzahlung gänzlich aufgesaugt; der Anspruch beträgt ab 1. Mai 2024 2.903 € (Mindestgehalt der BG A2/nach dem 4. Jahr).

Dieser Angestellte verbleibt in den folgenden Jahren in der BG A2/nach dem 4. Jahr und rückt zum 1. Mai 2030 in die BG A2/nach dem 6. Jahr vor (das ergibt sich daraus, dass nach § 11 Z 2 KV Angestellte die Zahl der Gruppenjahre durch diese Bestimmung unverändert bleibt und der Angestellte erst im Jahr 2030 das sechste Jahr in dieser Gruppe vollendet).