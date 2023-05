KV-Abschluss Bauangestellte

Die Gehaltserhöhungen treten jeweils mit 1. Mai in Kraft. Für die Erhöhung der Ist-Gehälter wurde die traditionelle Parallel­verschiebungsklausel vereinbart. Diese besagt, dass Überzahlungen über dem ­kollektivvertraglichen Mindestgehalt betragsmäßig erhalten bleiben müssen.

Die Taggelder für 2023 können der Tabelle entnommen werden. Für 2024 werden die Taggelder um den halben VPI erhöht. Lediglich der große Satz wird um den gesamten VPI erhöht, wenn der Gesetzgeber die Steuerfreigrenze erhöhen sollte.

Ab 1. Mai 2024 entfällt die Beschäftigungsgruppe A1, in die schon derzeit kaum noch Angestellte eingestuft sind, zur Gänze. Alle Arbeitnehmer, die zum 30. April 2024 in der Beschäftigungsgruppe A1 eingestuft sind, werden ab 1. Mai 2024 der Beschäftigungsgruppe A2 angehören. Die ­Ausstellung eines neuen Dienstzettels ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu den KV-­Abschlüssen von Baugewerbe und ­Bauindustrie finden Sie unter www.bau.or.at/kv.