Neuer Plan für die Kreislaufwirtschaft

Der neue BAWP sieht keine Übergangsfrist zum vorigen BAWP (2017) vor und ist unmittelbar nach seiner Veröffentlichung am 16. 1. 2023 in Kraft getreten. Dies ist ins­besondere bei Untersuchungen (grund­legende Charakterisierung inklusive chemischer Analysen) zu beachten, die gemäß BAWP 2017 durchgeführt wurden und als Grundlage für danach durchgeführte Verwertungsmaßnahmen dienen sollen. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass die Untersuchungen nach BAWP 2017 hinsichtlich geänderter Parameter neu zu ­bewerten und die neu dazugekommenen Parameter nachzuholen sind, sofern es nicht gelingt, hier rückwirkend eine praktikable Übergangslösung zu erwirken. Eine entsprechende Anfrage an das BMK ist in Vorbereitung.