Die Mappe „Sicherheit am Bau“, kurz „Baumappe“, ist seit vielen Jahren ein Standardwerk für die Arbeits­sicherheit auf Baustellen und in nahezu jedem Baucontainer verfügbar. Sie bildet im Wesentlichen die Bauarbeiterschutzverordnung in Wort und Bild ab und zeichnet sich durch ihre gute Lesbarkeit für die Baupraxis aus. Wesentlich bei der Baumappe ist, dass Abbildungen und Grafiken ein anschauliches Bild der wichtigsten Grundregeln zur Arbeitssicherheit vermitteln.

Dass die Vorgaben der Arbeitssicherheit auf Baustellen umfangreich sind, zeigt schon allein die Anzahl von rund 400 Seiten in der Baumappe. Dennoch versteht sich die Baumappe nicht als Lexikon oder Fachbuch, sondern als Übersichtswerk. Manche Details und Abbildungen werden aus Gründen der Lesbarkeit bewusst vereinfacht dargestellt. Die genauen Vorschriften sind in den einschlägigen Rechtsgrundlagen nachzulesen. Die Baumappe wird in der Baupraxis häufig als Unterweisungshilfe verwendet, wobei die spezifischen Gefahren je nach Arbeitsplatz gesondert zu behandeln sind.

Bezugsquellen

Die gedruckte Version inklusive Link zum PDF der Baumappe kann beim Webshop der WKÖ kostenpflichtig bestellt werden (Einzelpreis € 36,30 plus Versandkosten).

Neu ist eine kostenfrei verfügbare Onlineversion der Baumappe. Hier wurde insbesondere auf die Responsivität geachtet, also auf die gleichermaßen gute Darstellung am PC und auf mobilen Endgeräten. Eine zentrale Rolle bei der Online-Baumappe spielt die Suchfunktion, die je nach Suchbegriff alle Kapitel anzeigt, in denen der gesuchte Begriff vorkommt. Die Kapitel können auch einzeln im PDF-Format ausgedruckt werden.