Sonderzahlungen bei unterjähriger Beendigung

Was gilt für Ferialpraktikanten?

Der Begriff „Ferialpraktikant“ wird in der Praxis häufig als Überbegriff für verschiedene Arbeitsverhältnisse in den Ferien verwendet. Arbeitsrechtlich muss jedoch zwischen echten Ferialpraktikanten – auch Pflichtpraktikanten genannt – einerseits und Ferialarbeitnehmern (Ferialarbeitern) andererseits unterschieden werden.

Echte Praktikanten sind solche, die das Praktikum für ihre Schulausbildung benötigen und die während des Praktikums daher keine Arbeitsleistung in persönlicher Abhängigkeit erbringen. Das heißt, die Ausbildung steht im Vordergrund. Echte Praktikanten sind daher keine Arbeitnehmer. Mangels Arbeitnehmereigenschaft kommt kein Kollektivvertrag zur Anwendung, woraus folgt, dass echte Praktikanten keinen Anspruch auf ein Weihnachtsgeld haben.

Anderes gilt für Ferialarbeiter: Diese unterliegen dem Arbeiter-Kollektivvertrag und haben einen Anspruch auf Weihnachtsgeld, wenn sie die Bedingungen des Arbeiter-Kollektivvertrags erfüllen. Konkret geht es um die Dauer des bereits angesprochenen Mindestzeitraums von einem Monat.

Ein Ferialarbeiter hat keinen Anspruch auf ein Weihnachtsgeld, wenn er zum Beispiel zwischen 3. Juli und 28. Juli – also für einen Zeitraum von vier Wochen – beschäftigt wird, weil er in diesem Fall das Erfordernis der Mindestbeschäftigungszeit nicht erfüllt.