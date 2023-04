Thema Kaufkraftverlust

Zu Beginn der Studie wird die Entwicklung der Kaufkraft in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren beschrieben. Nach einer jahrzehntelangen Periode steigender Kaufkraft – mit dem durchschnittlichen Einkommen konnte man sich die Errichtung von immer mehr Fläche leisten – kippte dieser Trend um die Jahrtausendwende. Diese Entwicklung und zusätzlich noch die steigenden Grundstückspreise sind ein besorgnis­erregendes Signal für die Errichtung und Finanzierbarkeit künftiger Bau- und Wohnbauprojekte. Wenn diese Entwicklung nicht gestoppt wird, können sich Durchschnittsverdiener mit ihrem Einkommen immer weniger Quadratmeter an Wohnnutzfläche leisten bzw. werden auch Büro-, Gewerbe- und Industriebauten überdurchschnittlich teurer, worunter die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft leidet.