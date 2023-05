Das European Council of Shopping Places zeichnete das Shopping Center Aleja in der Kategorie "New Shopping Centers from 15.001–45.000 sqm" aus. "Das moderne sowie hochfunktionale Architekturkonzept trifft den Nerv der Zeit. Aleja ist viel mehr als nur ein Shopping Center, es ist der neue pulsierende Treffpunkt in Ljubljana", sagt ATP-Gesamtprojektleiter Philipp Pfister. Das Aleja beheimatet rund 80 Shops und Gastronomiebetriebe. Am Dach befindet sich eine Freizeit-, Sport- und Erholungszone.

Mit dem prägnanten Design wollte ATP eine Hommage an die slowenische Hauptstadt schaffen. Die Fassade wurde laut Architekt*innen vom Wappentier Ljubljanas inspiriert. Die Edelstahl-Schindeln sollen an einen Drachenpanzer erinnern. Darüber hinaus erfüllen sie einen energetischen Zweck. (dd)