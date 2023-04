Abseits vom Mainstream

Die in Peking geborene Liu begann zunächst Kunst am College zu studieren, doch bald merkte sie, dass ein herkömmliches Kunststudium ihren Bedürfnissen als Kunstschaffende nicht entsprach. "Die Strukturen in so einem Studium sind sehr 'starr', auch deswegen, weil die Dozenten sehr klare Vorstellungen davon haben, wie Kunst auszusehen hat", erklärt Liu, Aus diesem Grund habe sie sich dafür entschieden, sich an der "School of Visual Arts" in New York ausbilden zu lassen: "Nach New York zu gehen, war die wohl beste Entscheidung meines Lebens. Dort habe ich verstanden, was der visuelle Ausdruck im eigentlichen Sinne bedeutet. Ich habe dort sehr viel gelernt; es war eine produktive und sehr arbeitsreiche Zeit."