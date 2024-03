Spielerische Intelligenz

Heute freilich entwirft man Boden-Layouts mit Konfiguratoren, die von fast allen Teppichherstellern angeboten werden. Denn der Boden selbst ist zu einem wichtigen Teil des Interieurs geworden, vor allem auch deshalb, weil über ihn als erstes Raumelement entschieden wird. Und das ist immer eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Kleidet man den Boden eines Raumes mit Bahnenware aus, so bekommt dieser schon bald seine ersten Charakterzüge und eine tendenzielle Richtung, getragen von Farbe, Material und Eigenschaften. Besonders gefragt bleibt weiterhin der dichte, flachgewebte und extrem strapazierfähige Teppichboden, der eine Brücke zum so genannten Hartboden schlägt, mit dem dieser stark in Konkurrenz, vor allem in der gewerblichen Nutzung, steht. Auch, wenn der direkte Verglich hinken mag: Der Teppich, allen voran der modulare Fliesenteppich, räumt große Designfreiheit ein und auch jene, starke Akzente und Statements zu setzen. Aus der Reihe zu tanzen ist hier eine klare Ansage.