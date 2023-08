Hammerharte Emotionen

Doch was steckt dahinter? Und warum zerbrochenes Glas? Den Weg zum Material Glas fand Simon Berger bereits in seiner Tätigkeit als ausgebildeter Tischler, ein Werkstoff, der ihn immer schon faszinierte, da er in der Kunst seit vielen Jahrhunderten eingesetzt wurde und wohl auch, weil er ihn selbst oft in der Hand hatte. Aber eben nicht nur zwei-, sondern dreidimensional, meist in Verbindung mit Farbe. Der 1976 geborene Künstler mit Atelier in Niederönz wollte jedoch mit purem Glas arbeiten und sozusagen aus dem „Nichts“ etwas schaffen. Ebenso pur ist seine Methode: Mit einem klassischen Hammer, den er für sich adaptiert hat, geht er ans Werk und holt aus der Platte, die aus ganz gewöhnlichem Verbundsicherheitsglas ist, Erstaunliches hervor.