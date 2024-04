"Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Gegenstände, die früher aus Holz hergestellt wurden, wieder mit diesem Material umzusetzen, vom Design her modern zu interpretieren und in die Gegenwart zu holen", erzählt Clemens Schmidberger. Einen wichtigen Anstoß dafür gab ein kunstvoll gedrechselter Eierbecher aus Holz, der dem Designer zufällig in die Hände fiel. Um diesen Alltagsgegenstand moderner und leichter zu machen, begann er mit Furnieren zu experimentieren. So war die Produktion des aus drei Furnierschichten bestehenden Eierbechers "Taiga" quasi der Startschuss für die Accessoires-Serie: "Durch das Arbeiten an diesem Produkt habe ich viel über die Vielfalt des Materials gelernt und gesehen, welches Potenzial darin liegt, Holz einmal anders zu zeigen." Am Anfang war also der Eierbecher. Danach wurden die Produkte sukzessive größer, der Entwickler wagte sich an Schüsseln, Übertöpfe, Aufbewahrungs- und Brotdosen und erweitert nach wie vor laufend sein Sortiment. "Mein besonderes Highlight ist die dreidimensional geformte Griffmulde bei den Brotdosen, die mir trotz der Sprödheit des Materials so gut gelungen ist."