Teppich als Kunst Nachts im Palast

Es war eine kleine Miniaturmalerei aus dem 16. Jahrhundert, das die Künstlerin Lila Valadan zur Ausstellung „Nighttime in a Palace“ inspirierte. Das kleine Meisterwerk, das zurzeit im Harvard Museum zu sehen ist, stellt detailliert das umtriebige Nachtleben am persischen Hof dar. Auf der Domotex konnten die Besucher dank der umfangreichen Schau mit insgesamt elf faszinierenden Räumen in eine Grenzerfahrung zwischen Tag und Traum eintauchen.