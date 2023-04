Mit seiner großen, komfortablen Sitzfläche und seiner breiten, umschließenden Lehne strahlt der Polsterstuhl Par vom Hamburger Hersteller "more" elegante Gemütlichkeit aus. Das Möbelstück ist vielseitig verwendbar und sowohl in normaler Sitzhöhe als auch als Barstuhl mit Fußablage erhältlich – frei nach dem Motto "Less is a bore", wie schon Ludwig Mies van der Rohe zu sagen pflegte.