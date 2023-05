Neues Volvo Designstudio in Schanghai eröffnet

Mit der Eröffnung des Designstudios in Schanghai verstärkt der schwedische Premium-Automobilhersteller seine strategischen Investitionen in China, wo das Unternehmen bereits ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Schanghai sowie Werke in Chengdu, Daqing und Taizhou betreibt. "Die neuen Räumlichkeiten und state-of-the-art Technik tragen dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen unseren drei Designstudios zu stärken und das skandinavische Volvo Design auf die nächste Stufe zu heben", so Offer.