Wer heutzutage noch einen von Hand verfassten Brief in seinem Postkasten vorfindet, darf sich glücklich schätzen, denn in den meisten Fällen werden die heimischen Flure inzwischen mit Paketen diverser Onlinehändler geflutet. Wie zielführend das im Sinne der Nachhaltigkeit ist, das sei nun einmal dahingestellt. Fakt ist, dass nur weniger Haushalte über einen Postkasten mit Aufbewahrungsraum für Pakete verfügen. Dem hat der Hersteller Renson nun Abhilfe geschaffen, indem er Systeme entwickelt hat, die weit mehr können, als herkömmliche Briefkästen.