An der Fachschule für Kunsthandwerk und Design, Schnitzschule Elbigenalp wird ganz fleißig an verschiedenen Kunstwerken zum Thema Herz gearbeitet. Die Fachlehrerin Simone Krug setzt sich in der vorweihnachtlichen Zeit für dieses Projekt ein: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit!", so Simone Krug, die mit diesem Thema viele Schüler*innen dafür begeistern kann, Werke anzufertigen. Diese Kunstwerke werden dann verkauft und der Erlös wird zu 100 Prozent an das Projekt „Zukunft für Tshumbe“ weitergegeben. Dieses Hilfsprojekt gibt es seit über 10 Jahren, es wurde von der Tirolerin Manuela Erber-Telemaque ins Leben gerufen, die sich für Menschen im Kongo engagiert.