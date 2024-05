Viele Vorteile

„Mit dieser Umstellung auf die Wasserlack-Technologie können wir flüchtige organische Verbindungen (VOC) deutlich reduzieren und Emissionen senken,“ sagt Markus Frentrop, Leitung RAL Farben. „Verglichen mit der herkömmlichen Produktion von Farbtonkarten sparen wir mit unserer innovativen Technologie bei der Produktion einer Jahresmenge des RAL K7 rund sechs Tonnen bzw. ca. 90 Prozent der VOC-Emissionen ein, was einem CO₂-Äquivalent von rund 36 Tonnen entspricht.“ Alle RAL-Farbmuster werden unter Einhaltung hoher Prüf- und Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt und unterstützen so die Vorteile des Produktionsstandorts in Hinblick auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit.

Mit der Einführung des Beststellers auf Wasserbasis unterstreicht RAL sein Engagement für eine nachhaltigere Wirtschaft und den Start für die Umstellung seiner Produktpalette auf wasserbasierte Lösungen. Die Entwicklungsarbeit des Fächers ist in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen Schupp Musterkarten und Haering entstanden.