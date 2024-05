"Please touch! Handwerk erleben." wird nach großem Erfolg mit 5.000 Besucher*innen verlängert. Die Ausstellung bleibt noch bis 4. Jänner 2025 im Werkraum Haus und wird um ein vielfältiges Rahmenprogramm bereichert. Um diesen Erfolg zu feiern, wird in Kooperation mit dem "vorarlberg museum" eine neue Auswahl an Objekten ans Tageslicht gebracht! Welche Schätze dafür aus dem Werkraum Depot geholt werden, kann ab Mitte Juli bis Ende August bestaunt werden. (gh)