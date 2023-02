Vor rund zwei Jahren wurde das Frauenförderprojekt FairPlusService, das sich speziell an niedrigqualifizierte Frauen richtete, ins Leben gerufen. Auf diese Weise ist ein Weiterbildungsangebot entstanden, dass es in Österreich in der Form bis dato noch nicht gab, wie Bibiana Klingseisen, Leiterin der Verwaltungsbehörde des ESF, der das Programm beauftrag und gemeinsam mit dem BM für Arbeit und Wirtschaft finanziert hatte, berichtete: "Gerade die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig da Thema Gleichstellung ist – und wie man sieht, die Arbeit hat sich ausgezahlt." Denn schließlich seien in der jüngeren Vergangenheit Debatten rund um eine Gleichstellung der Geschlechter insbesondere in männerdominierten Branchen sowie im Niedriglohnsektor zunehmend in den Fokus getreten.