In der jüngeren Vergangenheit traten Diskussionen rund um eine Gleichstellung der Geschlechter insbesondere in männerdominierten Branchen sowie im Niedriglohnsektor wieder vermehrt in den Fokus. So bietet etwa auch die bundesweit agierende Initiative "FairPlusService" zahlreiche Programme zur Weiterbildung von formal gering qualifizierten Mitarbeiterinnen an: Im Rahmen von Unternehmensberatungen, Mitarbeiterinnen-Coachings und Kompakt-Trainings werden die (unentdeckten) Potentiale von Arbeitnehmerinnen gezielt gefördert – hierdurch wird es Frauen sogar möglich, sich zur Fach- oder Führungskraft ausbilden zu lassen.