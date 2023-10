Neue Interior-Kollektion

Die Kollektion verbindet ein Höchstmaß an Dekor- und Formatvielfalt mit Funktionalität, Effizienz und nahezu unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten. Mit insgesamt 213 Dekoren - davon 74 brandneu - und 15 Oberflächen eröffnet Fundermax eine neue Welt an Gestaltungsmöglichkeiten und lässt individuelle Designansprüche bei Möbeln, Küchen, Wandverkleidungen und Co. noch freier und vielfältiger umsetzen.

Von Holzdekoren über Unidekore bis hin zu den Oberflächen Spiegelglanz und Real Matt sowie dem Fundermax-Klassiker Aptico mit Anti-Fingerprint-Effekt finden sich alle Kundenfavoriten in der neuen Kollektion wieder. Im Dekorverbund sind diese für Star Favorit, Max HPL und Max Compact erhältlich. Für eigene Designs gibt es die Möglichkeit zum Individualdruck oder auch zu Designfräsungen.

Die Dekormuster werden in dieser Kollektion als Fächer präsentiert, die bei Bedarf für ein Projekt individuell zusammengestellt werden können. So wird dem Kund:innen ein praktisches Handling und kreatives Arbeiten leicht gemacht.