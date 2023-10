Die international tätige Unternehmensgruppe Faber-Castell wurde 1761 in Stein bei Nürnberg als Bleistiftfabrik gegründet und zählt weltweit zu den führenden Herstellern und Vermarktern von Produkten zum Schreiben, Malen und kreativem Gestalten – der Markenname hat Weltruf.

Das Werk in Engelhartszell produziert Textmarker und liefert sie in die ganze Welt. Im Jahr 1963 wurde es durch Roland Graf von Faber-Castell in Betrieb genommen und war anfangs für die Montage verschiedener Schreibgeräte konzipiert. Im Laufe der Zeit wurde die Produktionsstätte dann ein wesentlicher Bestandteil des Faber-Castell Netzwerks. Heute werden in Engelhartszell knapp 50 Mitarbeiter*innen beschäftigt, die mehr als 43 Millionen Textmarker und 250 bis 300 Tonnen hochpigmentierte und lichtbeständige Tinte pro Jahr herstellen. Der Standort hat sich dadurch zu einem wichtigen Kompetenzzentrum für die gesamte Faber-Castell Gruppe entwickelt.

Ausgeführt wurde die Beschichtungsarbeiten vom der Firma Blindeneder-Mitterbucher aus Ried im Innkreis, begleitet von Synthesa Projekt- und Kundenbetreuer Andreas Lackner. Die Silos wurden mit dem Produkt Agropox Phosphat von AvenariusAgro Wels (SynthesaGruppe) korrosionsschutzmäßig ertüchtigt und mit DisboCOR 876 2K PU Finish im Firmendesign beschichtet.