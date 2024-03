Gebäudekonzept für kurze Wege

Das Gebäude mit Grundrissabmessungen von etwa 32 m x 14 m besteht aus einer knapp 7 m hohen Fahrzeughalle, die leicht schräg auf dem Grundstück platziert wurde und als Durchfahrthalle konzipiert ist. In der 464,38 m2 großen Halle finden fünf Einsatzfahrzeuge und zwei Wechsellader Platz. Die transparenten, rund 5,10 m hohen Tore bringen an den Längsseiten mit Ihrem hohen Glasanteil viel Licht in den Raum, so dass dieser von der Feuerwehr auch für Veranstaltungen genutzt wird.

An die Halle grenzt an der Nordseite ein eingeschossiger, etwa 4,50 m hoher Gebäudefinger, in dem ein Lager, eine Werkstatt und der Trockenraum für Kleidung untergebracht sind. Am anderen Ende der Halle, auf der Südseite, schließt sich ein zweigeschossiger Gebäudeteil an, der mit einer Attikahöhe von rund 7,70 m die Höhe der Halle aufnimmt. Über den zweigeschossig verglasten Eingang wird das Verwaltungsgebäude an der Nordostseite erschlossen. Lange Fensterbänder und große Fensteröffnungen sorgen für Transparenz. Durch die Gesamtform entstehen im Außenbereich zwei relativ offene Höfe unterschiedlicher Qualitäten. Während in dem öffentlicheren Bereich vor dem Gebäude unter anderem Parkmöglichkeiten angeboten werden, kann der ruhigere rückwärtige Hofbereich unter anderem von den Mitarbeitenden als Treffpunkt und Kommunikationsfläche genutzt werden.