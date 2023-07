Massivholz hat viele Gesichter

Der Betrieb des Tiroler Landesinnungsmeisters Klaus Buchauer mit Sitz in Ebbs nahe Kufstein ist auf den Innenausbau spezialisiert, Massivholzmöbel hat man schon vor dreißig Jahren forciert – und viele Trends miterlebt: Vor gut zwanzig Jahren hielt z. B. ein sachlicher, puristischer Stil mit glatten, unifarbenen Oberflächen vermehrt Einzug in den privaten Wohnraum – und dafür war Massivholz weniger geeignet. Abgesehen von diesen stilistischen Gründen ist der Einsatz von Vollholz oft auch aus konstruktiven Gründen nicht möglich – zudem spielt natürlich der Preis eine Rolle. "Vor allem im Sektor Küchen, der für uns nach und nach wichtiger wurde, kommen wir aufgrund des Kostendrucks um Plattenmaterialien nicht herum", berichtet der Tischlermeister. Dabei setzt das achtköpfige Team allerdings auf hochwertige Qualität: "Statt Spanplatten mit Kunststoffdekor verwenden wir zumeist massive Tischlerplatten und Echtholzfurnier", so Buchauer. Maschinell ist man sowohl für die Ver- und Bearbeitung von Massivholz als auch für die von Plattenmaterialien ausgestattet.