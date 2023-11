Nachhaltiger Werkstoff

Der Wald braucht den Menschen nicht. Diese Behauptung ist so trivial wie unbestritten. Seit rund 300 Millionen Jahren gibt es auf der Erde Bäume und somit auch Wälder. Der Mensch ist demgegenüber mit seinen rund 2,5 bis drei Millionen Jahren ein erdgeschichtlicher Junior. Doch lässt man solche naturgeschichtlichen Spitzfindigkeiten beiseite, bleibt der ebenso unbestrittene Befund, dass Mensch und Wald heute eine komplexe, wechselseitige Beziehung führen. Ein Geben und Nehmen, Nutzen und Pflegen, ein Austausch mal mehr, mal weniger gedeihlicher Art, der sich mit dem Begriff „Symbiose“ streng genommen zwar nicht korrekt erfassen lässt. Der aber durchaus symbiotische Züge trägt – wenn man sie zu sehen bereit ist.

Biodiversität als Lebensgrundlage

Betrachtet man die nackten Zahlen, so scheint es zumindest in Österreich keinen Grund zur Sorge zu geben. Wie die Arbeitsgemeinschaft proHolz Austria vorrechnet, nimmt die Waldfläche hierzulande jährlich um 2.300 Hektar zu. Den rund 30 Millionen Kubikmetern Zuwachs stehen etwa 26 Millionen Kubikmeter Schlägerung gegenüber. Das ergibt ein alljährliches Plus von vier Millionen Kubikmeter an Holzvorrat. Dabei geben diese Zahlen nur einen Teil der Wahrheit wieder. „Wald ist mehr als die Summer der Bäume“, betont Felix Montecuccoli, Präsident von Land&Forst Betriebe Österreich. „Die Bäume bilden das Grundgerüst für ein Ökosystem, das sich sowohl horizontal als auch vertikal erstreckt. Das unterscheidet den Wald von anderen Ökosystemen.“ Ein Ökosystem, dass sich nicht zuletzt durch eine hohe Biodiversität auszeichnet, welche wiederum auf vielfältige Weisen die Lebensgrundlage für die terrestrische Flora und Fauna bildet. „Der Wald befindet sich ja nicht unter einer Käseglocke“, so Montecuccoli. „Die Biodiversität wirkt aus dem Wald heraus in die Wiesen und Felder, ins Ödland, ins Gebirge. Biodiversität kann sehr weit wirken.“ Moderne Formen der Forstwirtschaft sorgen dafür, dass es auch in Zukunft so bleibt, betont er. Beispielsweise die so genannte Dauerwald-Bewirtschaftung. Zwei Drittel des österreichischen Waldes gelten als „mäßig verändert“ (41%), „naturnah“ (22%) oder „natürlich (3%). Diese Werte sind ein Ergebnis der zwischen 1992 und 1995 von Wissenschaftlern der Akademie der Wissenschaften durchgeführten Studie „Hemerobie österreichischer Waldökosysteme“ (die seither allerdings nicht mehr wiederholt wurde).

Sekundäre Nadelwälder

Die Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Wald war jedoch nicht immer so harmonisch. Vielmehr war sie über weite Strecken – so ehrlich muss man sein – von unreflektierter Ausbeutung geprägt. Aber auch von kurzfristig plausiblen, langfristig aber problematischen Entscheidungen. So haben unsere Vorfahren den Nadelwaldanteil bewusst gegenüber dem Laubwaldanteil erhöht. „Man hat vor rund 150 Jahren versucht, Baumarten zu fördern, die schneller wachsen und qualitativ bessere Holzeigenschaften aufweisen“, erklärt Hubert Hasenauer, Professor am Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur (BOKU). „Zum Beispiel hat man Fichten auf Laubholzstandorten angepflanzt.“ Dass sich das langfaserige Fichtenholz einfacher bearbeiten lässt als kurfaserige Buchen oder Eichen war bereits bekannt. Dieser so genannte „sekundäre Nadelwald“ macht noch heute zwischen 300.000 und 350.000 Hektar der heimischen Waldfläche aus. „Die mitteleuropäische Forstwirtschaft und besonders die Holzindustrie hat auf diese Weise sehr viel Geld verdient“, so Hasenauer. Dass Buchen und Eichen außerdem perfekte Bedingungen auf Böden vorfinden, die zugleich ideal für die Landwirtschaft sind, hat zusätzlich ihre Zurückdrängung begünstigt. Auch rigorose Abholzung war seit dem Mittelalter in regional unterschiedlicher Ausprägung weit verbreitet. Vor allem Bergbau, Salinen und der Heizbedarf der wachsenden Bevölkerung sorgten dafür, dass Holz zu einem immer knapper werdenden Gut wurde. 1713 warnte der deutsche Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz in seinem Buch „Sylvicultura Oeconomica“ vor einem Versiegen des Rohstoffs Holz. Viele Historiker sehen in diesem Werk die Geburt des Begriffs der Nachhaltigkeit. Tatsächlich setzte damit eine Bewusstseinsbildung ein, als deren Folge in Österreich bereits 1852 das erste Forstgesetz erlassen wurde. Es trat 1853 in Kraft und definierte den Wald explizit als Schutzgut.

Mensch schützt Wald

schützt Mensch

Das österreichische Forstgesetz nennt vier Waldfunktionen: Nutzung (als Rohstoff), Schutz (zum Beispiel vor Hangrutschen, Steinschlag oder Lawinen), Erholung und Wohlfahrt. „Das ist sehr clever vom Gesetzgeber, weil es bei der Bewertung von Waldstandorten kein Entweder-Oder mehr gibt, sondern eine Charakterisierung nach diesen vier Kriterien“, sagt Hasenauer. So kann ein Wald beispielsweise zugleich eine hohe Nutzenfunktion und eine hohe Schutzfunktion haben. Erst mit dem Aufkommen von Kohle, Erdgas und Erdöl als Energieträgern schrumpfte die Nachfrage nach Holz und damit zugleich der Druck auf den Wald. „Dadurch konnte sich der Wald ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts wieder gut erholen“, meint Hasenauer. Mit dem Klimawandel droht ihm heute jedoch erneut Ungemach. Präziser formuliert droht es dem Menschen. „Der Wald verändert sich immer, das ist ganz normal. Aber die derzeitigen Veränderungen passieren so schnell, dass die natürlichen Anpassungen an diese Veränderungen den Wald viel weniger in Schwierigkeiten bringen als uns Menschen“, so Felix Montecuccoli. „Waldschutz ist deshalb auch Menschenschutz.“ Wie genau die Veränderungen aussehen werden, ist ungewiss. Generell jedoch begünstigen höhere Temperaturen Laubbäume.