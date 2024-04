Aber von einem natürlichen Material kann man wohl nicht mehr sprechen?

Klar kann man auch den Kunststoffanteil als Nachteil sehen. Aber es tut sich in der Produktentwicklung immens viel und so mausert sich WPC mehr und mehr zu einer echten Alternative. Durch den 50- bis 75-prozentigen Holzspäneanteil und Echtholz imitierende Oberflächen wird das Material in Haptik und Optik dem Vollholz immer ähnlicher, allerdings ohne Splitterverhalten.