Während seiner Lehrtätigkeit hat sich Kobler nebenbei selbstständig gemacht und sich, wie das Schicksal es so wollte, auf Böden spezialisiert. „Das Geschäft lief von Anfang an sehr gut und ich konnte bereits nach drei Monaten einen geringfügig angestellten Mitarbeiter und nach einem Jahr den ersten Vollzeit-Mitarbeiter anstellen.“ 2016 hat er die Lehrtätigkeit aufgegeben und widmet sich seither voll und ganz seiner Tischlerei. Heute sind sechs Mitarbeiter in der „BodenTischlerei“ tätig, darunter leider keine Lehrlinge. „Ich würde gerne Lehrlinge ausbilden, aber in unserer Region ist der Wettbewerb mit der Industrie sehr groß.“ Dafür hat Kobler jedes Jahr junge Ferialmitarbeiter, die im Bereich Holz einen Einblick bekommen möchten.