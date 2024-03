Im ersten Stock taucht man in die Felder der Kaffeeplantagen ein, wo das Grün der Kaffeepflanzen und des Waldes, der den Geisha-Kaffee nährt, die vorherrschende Farbe ist, gepaart mit einem Hauch von Sonnenlicht. Umgesetzt wurde dieses Bild durch ein Metallgitter an der Decke, das ein Spiel aus Licht und Schatten erzeugt. Der Bodenbelag ist ein Intarsienparkett, der an die Erde und die abgefallenen Blätter erinnert. Alle Einrichtungsgegenstände wurden von japanischen Herstellern und Unternehmen nach Maß angefertigt, vieles erinnert an die Form von Kaffeebohnen: von den rot und gelb gefärbten Lampen in Form von Glasbohnen in der typische Farbe der Geisha-Bohne bis hin zu den meist einfachen oder doppelten Sitzgelegenheiten und Tischen.