1.000 Aussteller aus 130 Ländern: Mit diesen beeindruckenden Zahlen geht die Domotex kommendes Jahr an den Start. Eines dieser Länder wird allerdings im Rahmen des neuen Insight-Konzepts eine besondere Rolle spielen: Italien. Auf 600 Quadratmetern kann man mit den präsentierten Trends, einer Ausstellung und Konferenzen spannende Einblicke in den italienischen Markt und die italienische Designszene gewinnen. Anlass für dieses neue Sonderformat ist, den Besuchern die Möglichkeit zu geben, besser zu verstehen, warum Produkte in einem Land gut ankommen und in einem anderen nicht. "Mit Insight Italy gehen wir besonders auf die Bedeutung von Materialien in der Inneneinrichtung ein. Durch Beiträge von Designern sowie Materialexperten wie Materially möchten wir neue Perspektiven und Ideen ermöglichen und zeigen, welchen Beitrag Italien bereits im Bereich nachhaltiger Teppiche und Bodenbeläge leistet", erklärt Andreas Züge, General Manager bei Hannover Fairs International.