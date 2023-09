Vor einem Jahr wurde das Margarete Schütte-Lihotzky Zentrum (MSL Zentrum) in Wien eröffnet. Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) war eine der ersten Architektinnen in Österreich. Mit ihrem großen gesellschaftspolitischen Engagement war sie in der Siedler*innenbewegung aktiv, plante Gemeindebauten, entwarf Schulen und Kindergärten und konzipierte Wohnungen für alleinstehende, berufstätige Frauen. Ihre fortschrittlichen Wohnideen ließ sie auch in ihre eigene Wohnung einfließen. Die Wohnung in der Franzensgasse 16 in Wien Margareten konnte nach dem Tod der Architektin erhalten werden. Sie wurde vom Bundesdenkmalamt unter Schutz gestellt, intensiv saniert und rekonstruiert und im Jahr 2022 für Interessierte aus aller Welt zugänglich gemacht. Nun möchten die Initiatorinnen des MSL Zentrums auch die Küche, die nach dem Tod der Architektin von den Nachnutzern der Wohnung adaptiert wurde, in den von Margarete Schütte-Lihotzky geplanten und genutzten Originalzustand bringen.

Dafür hat das Bundesdenkmalamt eine eigene Spendenaktion ins Leben gerufen. Seit Anfang dieses Jahres haben Spender:innen die Möglichkeit, auf das dafür eingerichtete Spendenkonto einzuzahlen und damit die Küchenrekonstruktion zu unterstützen. Spenden auf dieses Konto finden als Sonderausgaben Berücksichtigung und werden seitens des Bundesdenkmalamtes direkt ans Finanzamt gemeldet. Das MSL Zentrum hofft auf zahlreiche Spender*innen, um den Lebensraum von Schütte-Lihotzky in seiner Gesamtheit zeigen zu können.