Ein Ort der Inspiration

Hilfe bei der Materialwahl

Mit der Materialbibliothek bietet man nun einen Ort, an dem Inspiration und Kreativität Hand in Hand gehen. Hier können sich Planende, Ausführende und Studierende in Oberflächenverkleidungen aller Art vertiefen, unabhängig davon, woraus sie gemacht sind: Ressourcen, die multidisziplinären Designteams zur Verfügung stehen. Die Sammlung bietet eine vielfältige Auswahl an Proben verschiedener Materialien wie Stoffe, Tapeten, Bodenbeläge, Fliesen, Farben, Holzarten und Oberflächenbeschichtungen. Jede Probe wurde sorgfältig ausgewählt, um eine breite Palette an Texturen, Farben und Qualitäten zu repräsentieren. So haben Kund*innen die Möglichkeit, die Materialien zu sehen, zu berühren und zu vergleichen, um die bestmögliche Wahl für ihre Projekte zu treffen. „Die Wahl der Materialien ist ein entscheidender Schritt im Designprozess. Sie ermöglicht es, Verbindungen zwischen der äußeren Architektur und der inneren Atmosphäre zu formulieren, einzigartige Kontexte zu schaffen und die spezifischen Anforderungen jedes Projekts zu erfüllen“, ist man bei Formdepot überzeugt. (gh)