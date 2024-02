An die Zukunft denken

Während etablierte Herstellerunternehmen im Rahmen der FAF Werkstatt powered by Mega Gruppe, die Möglichkeit bekommen, ihre Produkte live vorzustellen und von Handwerker*innen auf ihre Alltagstauglichkeit testen zu lassen, bekommt der Branchennachwuchs ebenfalls seine Chance. Am Mittwoch veranstaltet der Bundesverband Ausbau und Fassade den "Next Generation Day Stuckateure", gefolgt von einem Ausbildungstag am Freitag, zu dem der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz einlädt.

„Die FAF ist mehr als nur eine Fachmesse. Sie ist das Familientreffen der kreativen Ausbaubranche, von den Malern und Lackierern über die Stuckateure bis hin zu den Raumausstattern", sagt Guido Müller, Präsident des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz. Oliver Heib, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Ausbau und Fassade ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass die FAF 2024 einen bedeutenden Beitrag zur Förderung nachhaltiger Baupraktiken, zum Austausch von Fachwissen und zur Stärkung der Branche leisten wird."