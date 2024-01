"Österreichisches Handwerk ist in unserem Resort omnipräsent. Wir setzen dabei auf Partner, die unsere Einstellung teilen und unsere Ideen kreativ umsetzen können", so Gastgeber Andreas Reinisch. Die traditionellen Beschläge aus Schmiedeeisen und Messing stammen von der Holz- und Beschläge-Manufaktur Wieser aus Adlwang in Oberösterreich, ebenso wie die Türen in Antikoptik bei allen Chalets. Diese sind nach historischen Vorbildern aus Lärchenholz neu gefertigt und mit umweltfreundlichem Leinöl behandelt. Die Altholz-Küchen, zum Teil mit Lederfronten ausgestattet, sind "made by" dem Kärntner Tischler Daniel Wölbitsch. Für die Konzeption und Auswahl der Inneneinrichtung zeichnet Barbara Reinisch verantwortlich, in dem erfahrenen Tischler hat sie einen kongenialen und verlässlichen Partner für die kreative Umsetzung ihrer Ideen gefunden.