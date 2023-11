Aber wie der Name schon verraten mag, geht es bei Felerfrei nicht um richtig oder falsch, sondern darum, dass ein lebendiger Werkstoff wie Holz natürlich auch Ecken und Kanten haben darf – und sprichwörtlich kein astreines – oder fehlerfreies –Material ist. Genau aus diesem Wortspiel ist der Unternehmensname entstanden. „Abseits von Perfektionismus ist Holz als Werkstoff langlebig und einzigartig – und das macht unsere Produkte aus,“ so Wallner. Die Enkeltauglichkeit hat er dabei nicht nur in der DNA, sondern lebt sie Tag für Tag: „Für mich ist es enorm wichtig, Dinge nicht achtlos wegzuwerfen, sondern gut zu überlegen, welchen Einsatzbereich sie noch erfüllen können.“ Und als sein Opa 2016 kein Pickerl mehr für den alten VW-Pritschenwagen bekman und ihn 2019 eigentlich verschrotten will, ist für Wallner klar: „Das wird mein Felerfrei-Mobil. Denn es ist mir wichtig, alte Werte zu bewahren“, schmunzelt er, währen er von der Restaurierung des Fahrzeugs erzählt.

Gesund wachsen

Auch wenn die Werkstatt wohl bald zu klein werden wird, ändern will der junge Holztechnikum-Absolvent daran in keinem Fall etwas: „Die Werkstatt ist mein Rückzugsort und ein Platz, den ich bewahren will. Für uns steht gesundes Wachstum im Vordergrund – und wenn wir uns vergrößern, dann eher im Rahmen einer zusätzlichen Halle.“ Kann schon sein, dass im Niederösterreichischen Raipoltenbach bald noch mehr Mark 7 produziert werden, schließlich wurde Benedikt Wallner gemeinsam mit Mitbegründerin Anna Wieland erst kürzlich für die Etablierung der Möbelmarke Felerfrei mit dem HTK-Award in Gold ausgezeichnet. In Zukunft sollen nämlich nicht nur das Mark 7 mit all seinen variablen Einsatzmöglichkeiten – vom Regal über Garderobe bis hin zum Soundmöbel – produziert werden, sondern auch viele weitere Interior Design-Elemente. Alle davon werden enkeltauglich produziert, dafür steht nicht nur Opa Rudolf, sondern vor allem auch sein Enkel Benedikt.