Zurück in die Zukunft

Inspiriert von den aktuellen Retro-Modetrends und dem Revival von Möbeldesigns der 1960er und 1970er Jahre gibt die Kollektion lebendige Einblicke in die letzten fünf Dekaden des Teppichfliesendesigns. Sie umfasst insgesamt 14 Produkte in je vier ausdrucksstarken Farbgebungen, die unter anderem mit verspielten Motiven des Rokokos und der Renaissance, aber auch Linien und Formen im Retro-Stil, sowie Vintage-inspirierten Patchwork-Mustern und orientalischen Dekoren ein Gefühl der Reminiszenz und einen Hauch von Nostalgie hervorrufen. Im Vergleich zu den dezenteren Produkten von Interface sticht diese Kollektion freilich heraus. Die Intention ist es aber, mit den modularen Gestaltungsmöglichkeiten noch mehr Optionen zu schaffen. In der Kombination können Zonen und Wegeführungen entstehen, gemütliche, wohnliche Rückzugsorte, aber auch anregende Arbeitsbereiche.