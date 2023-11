Die Lindner Hotels AG ist ein familiengeführtes Hotelunternehmen mit über 30 Hotels in sieben europäischen Ländern. Eines dieser Hotels steht in Düsseldorf. Besonders die Suiten in den oberen Etagen bieten neben maximalem Komfort auch eine großartige Aussicht auf die Rheinaue. Mit viel Aufwand wurde hier die 18. und 19. Etage komplett neu designt – Lindner Architekten, Düsseldorf, und Geplan Design, Stuttgart, entwickelten das Konzept für einen neuen, ausgefallenen Look, passend zum luxuriösen Ambiente: Gold! Die Produkte kamen von Caparol, der deutschen Schwestergesellschaft von Synthesa in Perg.