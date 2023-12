Britische Noblesse trifft italienisches Flair

Mit diesem kreativen Ansatz, der in der Tradition der Londoner Savile Row wurzelt, in der wiederum einige der renommiertesten Schneiderateliers der Welt beheimatet sind, kombiniert der britische Designer klassische Silhouetten mit kühnen Mustern und hochmodernen Details. Dieser originelle Ansatz kommt in der neuen Kollektion zum Tragen, deren Protagonisten die Neuinterpretation des Sofas und Sessels Chester und des Sessels Vanity Fair sind sowie neue Accessoires der Kollektion Beautilities von Poltrona Frau. Das "Tribal"-Muster - der Signature-Print von Boateng - findet sich auf allen Produkten wieder: Es ist eine Hommage an seine ghanaischen Vorfahren, wobei jede Farbe, jedes Muster und jedes Design sorgfältig so konzipiert wurde, um eine starke spirituelle Geschichte zu erzählen und als "Schutzschild" für den jeweiligen Besitzer der Objekte zu dienen.