Bereit für den Einsatz

Die Entscheidung für den weichen, heimeligen Farbton "Peach Fuzz" ist eine mit tiefgehenden Konsequenzen, denn er schafft in der Innenausstattung eine vertrauensvolle Atmosphäre und sorgt für ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit. Ganz gleich, in welcher Form man ihn einsetzt, ob an einer Wand, am Boden im Wohndekor oder als Farbtupfer: "Peach Fuzz" bereichert individualisierte Welten mit behaglicher Präsenz. Vor allem an Orten, wo man viel Zeit verbringt, etwa im Bad, in der Küche und im Wohnzimmer, kann sich die Wirkung der zart-rosigen Pfirsichtöne so richtig entfalten. Bemerkenswert ist, dass das Konzept mit sich selbst in der Balance ist: Obwohl sie akzentuieren, schaffen sie Ruhe und Harmonie - wohl etwas, was nicht jede Farbe von sich behaupten kann. Beides zu können - in der Kombination mit kraftvollen Charakterfarben zu kalmieren und umgekehrt neutrale Umgebungen zu unterstreichen - ist die große Stärke von "Peach Fuzz". Für 2024 und darüber hinaus.