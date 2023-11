Wie kann sich die Branche für die Zukunft rüsten? Welche innovativen Konzepte versprechen Erfolg in einem dynamischen Marktumfeld? Und vor allem, wie können diese Ideen effektiv in die Praxis umgesetzt werden? Diese und weitere drängende Fragen stehen im Mittelpunkt des imm cologne Summit, der am 16.01.2024 unter dem Thema "Perspektiven für die Einrichtungsbranche" von 15:00 bis 18:00 Uhr im Congress-Centrum Ost auf dem Kölner Messegelände stattfinden wird.

Der gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) und dem Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) organisierte Kongress versammelt im Rahmen der imm cologne 2024 wichtige Persönlichkeiten der deutschen Einrichtungswelt, um Zukunftsperspektiven für Industrie und Handel zu beleuchten. Zu den Referent*innen gehört unter anderem Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Clusters für globale und regionale Märkte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Als Experte im Bereich Immobilien spricht er in seinem Vortrag über die "Perspektiven für die deutsche Wirtschaft und den Wohnungsbau", wobei er besonders auf die gravierenden Auswirkungen des stockenden Wohnungsbaus auf die Einrichtungsbranche eingeht und einen Blick auf die künftigen Entwicklungen in der Bauwirtschaft wirft.

Boris Hedde, Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln, zeigt in seinem Beitrag, wie der Möbelhandel seine Strategien verbessern kann, um Verbraucher*innen effizienter zu erreichen. Dabei werden Lösungsansätze diskutiert, die darauf abzielen, wieder mehr Interesse und Nachfrage zu wecken.

Martin Egner, Mitgründer und CEO des Serviced-Apartment-Anbieters The Porter, thematisiert die Möglichkeit, "Hotels als potenzielles Geschäftsfeld" zu erschließen und erörtert die Potenziale für Möbelproduzierende in Bezug auf die Ausstattung von Hotels und hochwertigen Appartementlösungen.

Neben weiteren Vortragenden nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und Handel an einer Diskussionsrunde teil. Dabei werden wichtige Aspekte wie die strategische Ausrichtung der Branche und vielversprechende Konzepte für zukünftigen Erfolg erneut aufgegriffen und in den Fokus gerückt. Abgerundet wird der Kongress mit einer Abendveranstaltung, die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Netzwerken bietet.

Weitere Informationen unter: https://www.imm-cologne.de/die-messe/imm-cologne/messen-der-branche/

(ps)