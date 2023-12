Dass Graz ein kreatives Pflaster ist, ist ja nicht unbedingt neu. Die Dichte der kreativen Köpfe nimmt ständig zu, was aber nicht heißt, dass kein Platz mehr für neue Gesichter wäre. Eines davon ist die junge Tapezierer- und Polstereimeisterin Martina Sperl, die sich in einer alten Fabrikshalle im angesagten Grazer Lendviertel ihren persönlichen Traum verwirklichen konnte: Ein eigenes Atelier, das gleichzeitig auch Schauraum ihrer ausgewählten Stücke ist. "Wertvoller als ein schönes Möbelstück ist nur ein Möbelstück mit persönlichem Bezug", ist Martina Sperl überzeugt. Und sie meint das in zweierlei Hinsicht: die Beziehung zum Möbelstück und sein neues, maßgeschneidertes Kleid sollen stets etwas Besonderes sein.

Motor Leidenschaft

Ihr erklärtes Ziel ist es, aus jedem Stück das Beste herauszuholen. Dazu gehört natürlich eine gesunde Portion Detailverliebtheit und der hohe Anspruch an sich selbst. Ihre Hände verbinden Handwerk, Tradition und zeitgenössisches Design, und das mit jedem einzelnen Nadelstich. An Mut und Durchsetzungsvermögen hat es ihr nie gemangelt. Ein Glück, denn der Weg in die unabhängige Selbständigkeit war kein einfacher. Mit 29 Jahren packte sie die Sehnsucht, mit ihren eigenen Händen etwas zu schaffen und dafür ein "ehrliches" Handwerk zu erlernen. Die Meisterprüfung hat Martina Sperl mit

Auszeichnung bestanden, doch die Jobsuche war dann doch unerwarteterweise ziemlich ernüchternd. Aber Martina Sperl ist eine Kämpferin und wagte den Sprung ins kalte Wasser.