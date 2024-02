Refugium Lunz: Das Haus ist die Destination

Das Projekt in Lunz, das für die Eigentümer ein ganz persönliches ist, ist mit der Zeit gewachsen und hat sich laufend verändert. Trotz oder gerade wegen einer "gewissen Blauäugigkeit", mit der man an das Ganze heranging, besticht das Hotel durch seine besondere Qualität bis ins letzte Detail. Das ist natürlich auch den Kenntnissen und handwerklichen Fähigkeiten aller Beteiligten geschuldet: Joachim Mayr absolvierte die Fachschule für Tischlerei und Tischlereitechnik in Mödling und besuchte im Anschluss von 1990 bis 1992 das College für Möbeldesign in Pöchlarn. Heute lebt er mit seiner Familie (wieder) in Lunz am See. Hier ist auch die von seinem Vater Hans Mayr gegründete Tischlerei ansässig, die der 50-Jährige mittlerweile leitet. Zudem ist er Teil des Duos M & G Innenarchitektur und Bauplanung: „Ich bin sehr gerne Tischler und ich bin sehr gerne Unternehmer“, so Mayr. Für die Innenarchitektur zeichnet Heinz Glatzl verantwortlich. Das Design ist eine Gemeinschaftsarbeit, in die Mayr und Glatzl auch ihre Mitarbeiter*innen und die Gewerke, die von Seiten des von ihnen gegründeten Handwerk- und Designkollektivs Formdepot mit dabei sind, einbezogen haben. Die Möbel wurden in der eigenen Tischlerei hergestellt, bei Treppen, Türen, Fenstern, Böden, Kaminen, dem Geschirr u.v.m. griff man auf die Mitglieder und Partner*innen des Kollektivs zurück.