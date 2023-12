Dass Graz ein kreatives Pflaster ist, ist ja nicht unbedingt neu. Die Dichte der kreativen Köpfe nimmt ständig zu, was aber nicht heißt, dass kein Platz mehr für neue Gesichter wäre. Eines davon ist die junge Tapezierer- und Polstereimeisterin Martina Sperl, die sich in einer alten Fabrikshalle im angesagten Grazer Lendviertel ihren persönlichen Traum verwirklichen konnte: Ein eigenes Atelier, das gleichzeitig auch Schauraum ihrer ausgewählten Stücke ist. "Wertvoller als ein schönes Möbelstück ist nur ein Möbelstück mit persönlichem Bezug", ist Martina Sperl überzeugt. Und sie meint das in zweierlei Hinsicht: die Beziehung zum Möbelstück und sein neues, maßgeschneidertes Kleid sollen stets etwas Besonderes sein.