Dass das auch die Kunden zu schätzen wissen, spiegelt sich übrigens auch in der Auslastung wider: Alleine im ersten Quartal wurden schon mehr als 20 Küchen bestellt. Gerade hier merkt Edtmayer an, dass die Industrie gar kein so großer Mitbewerb sei: "Erstens investieren viele Kunden gerne mehr in eine ordentliche und qualitativ hochwertige Küche und zweitens kann der Tischler in vielen Fällen ohnehin preislich mit den größeren Möbelhäusern mithalten.“ Viele Kund*innen würden nicht glauben, dass sich die Küche vom Tischler auszahlt, dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Genau dann nämlich, wenn eine Steinplatte dazukommt oder Sondermaße gefragt sind. "Hier merkt man schnell, dass sich hochwertiges Handwerk auszahlt – auch die Montage ist in der Regel weitaus weniger aufwendig und natürlich professioneller als diejenige, die der Handel anbieten kann.“