Wandgestaltung

Sie heißen Madeleine, Galette, Affogato, Muscovado, Ganache , Bombolone, Split Pink, Mochi und Chocolate Colour und repräsentieren eine neue Farbkollektion von Little Greene, die man als süße Versuchung bezeichnen kann. Inspiriert von internationalen Naschereien, erinnern die Farben, die es übrigens allesamt in der gesamten Palette der Little Greene-Finishes gibt - an Honig, Karamell und Schokolade, aber auch an Kakao und Cappuccino, kurz an alles, was gut schmeckt. Genau das ist das Konzept von "Sweat Treats", mit der sich Räume gestalten lassen, die Behaglichkeit, Gemütlichkeit und Geborgenheit ausstrahlen.