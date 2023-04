Der Dritte im Bund(e), der Vorarlberger LIM Klaus Nenning, ist aktuell mit der Auswertung einer bundesweiten Digitalisierungsumfrage beschäftigt. In deren Rahmen wurden die Mitglieder in Stichproben u.a. dazu befragt, welche Software-Systeme und sozialen Medien sie nützen und wo sie Verbesserungsbedarf sehen. "Im Prinzip ist es eine Erhebung des Ist-Zustandes mit dem Ziel, die Felder "aufzudecken", in denen wir als Innung Unterstützung leisten können." Ein Ergebnis zeichnet sich bereits ab: Die Kritik an einer fehlenden Durchgängigkeit und die Schnittstellenproblematik bei betrieblicher Planungs- und Steuerungssoftware (ERP/Enterprise-Resource-Planning-Systeme): "Viele Anbieter*innen kochen ihr eigenes Süppchen. Das ist nicht gerade förderlich, um Systeme miteinander zu verbinden. Es wird zwar schwierig sein, hier schnelle Änderungen herbeizuführen. Aber wir sehen in der praxisnahen Aufarbeitung und Einbindung beider Seiten durchaus Potenzial", ist Nenning zuversichtlich. "Ebenso möchten wir darüber informieren, in welcher Form z. B. der Einsatz von Robotik auch in kleineren Betrieben Sinn macht", erläutert der BIM-Stv. weiter, der sich ein auf die Branche zugeschnittenes Informationsangebot gut vorstellen kann.