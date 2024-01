Wenn Alexander Höss sein Unternehmen in wenigen Worten beschreiben möchte, verwendet er gerne eine leicht verständliche Metapher, mit der jeder etwas anfangen kann. „Wir sind ein Booking.com für die Baustelle“, so der Geschäftsführer von Digando.com. Damit ist mehr oder weniger alles gesagt. Etwas ausführlicher lässt sich das Produktangebot des Vorarlberger Unternehmens mit Sitz in Dornbirn folgendermaßen erklären: Digando betreibt einen digitalen Marktplatz, auf dem die Vermieter von Baumaschinen ihre Produkte anbieten. Das Motto: „Baumaschinen online mieten für Profis.“

Und man muss kein IT-Profi sein, um sich auf Digando.com zurechtzufinden. Die Website ist leicht zu bedienen. So wie man das von anderen digitalen Marktplätzen gewohnt ist. Der User gibt ein, wann er wo welche Baumaschine benötigt, und Digando weist ihm die Liste der verfügbaren Maschinen aus. Im Angebot ist mehr oder weniger alles, was ausführende Unternehmen an maschineller Unterstützung auf der Baustelle benötigen – von Baggern über Baggeranbaugeräte und Ladern bis hin zu Verdichtern oder Arbeitsbühnen. Vertreten sind mehr als 180 Marken – von A wie Atlas Copco über K wie Komatsu oder L wie Liebherr bis zu T wie Takeuchi.

Der Marktplatz erfreut sich großer Beliebtheit bei Vermietern und Ausführenden. Höss und sein Team sind allerdings auf eine Kundengruppe gestoßen, die mit der angebotenen Dienstleistung nicht rundum zufrieden war. „Wir zeigen auf unserem Marktplatz natürlich alle unsere Vermietpartner mit ihren Maschinen, Preisen und Logos“, so Höss. „Manchen unserer Partner ist das aber nicht recht. Sie haben Bedenken, dass Bestandskunden bei der Nutzung von Digando auf das Angebot von Mitbewerbern stoßen.“ Diesen Kunden bietet Digando nun ein Tool an, mit dem sie ihre eigene Website mit wenig Aufwand in einen Webshop verwandeln können – Digando Widgets.

Bei einem Widget handelt es sich um kleine Softwarekomponenten, die leicht auf einer Website eingefügt werden können, um eine bestimmte Funktion auszuführen. Widgets können zum Beispiel Wetterberichte, Uhrzeiten oder Nachrichten sein. Sie ermöglichen es den Usern, direkt auf der Website oder dem Gerät zu agieren, ohne eine separate Anwendung öffnen zu müssen.

Genau das leistet Digando Widgets. Das Tool arbeitet wie folgt: Wenn ein User auf der Website eines Vermieters eine bestimmte Baumaschine sucht, greifen die Digando Widgets auf das aktuelle Produktangebot zu, das der Vermieter auf Digando.com gestellt hat, und weist das Suchergebnis aus. Der Vorteil: Der User sieht nur die verfügbaren Maschinen des bestimmten Vermieters. Zudem erspart dieser sich den Aufbau und die laufende Wartung eines zusätzlichen, eigenen Onlineshops. „Es genügt, dass der Vermieter sein Angebot auf Digando.com aktuell hält“, erläutert Digando-Geschäftsführer Höss. Mit einem Arbeitsvorgang betreut der Vermieter somit zwei Online-Shops mit Live-Verfügbarkeit seiner Mietmaschinen: den offenen Marktplatz Digando.com und die eigene Website.