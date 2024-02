"Bitte, nehmen Sie Platz!"

Der Absolvent der Meisterklasse 2022/23 für Tischlerei an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt für Innenarchitektur und Holztechnologien (HTBLA) in Hallstatt schuf mit "Askia" einen schönen Blickfang für die Garderobe, der zudem viel Stauraum bietet. "Mein Meisterstück ist ein elegantes Sitzmöbel für den Eingangsbereich. Es ist schlicht und klar im Design sowie innovativ in der technischen Ausführung", so Adrian Graml. Das Möbel ist aus slavischer Eiche gefertigt, die Oberflächen sind geölt, in der Mitte lädt ein grün gepolstertes Element zum Platznehmen ein.