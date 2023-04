"Da mich Musik schon mein Leben lang begleitet und auch bei meinem Lehrabschlussstück zum Thema wurde, entschied ich mich, als Meisterstück ein Schallplattenmöbel für meine Sammlung zu fertigen", so Haufenmair, die durch die Kombination Holz und Leder auf die Eigenschaften "schlicht, elegant und trotzdem besonders" setzt. Die fünf handgezinkten Schubladen sind aus massivem Nussholz gefertigt und bieten Platz für über zweihundert Schallplatten. Beim Öffnen der Klappe findet man noch eine Besonderheit: einen zusätzlichen Stauraum für einen kleinen Entspannungs-Drink. Der auf der Rückwand befestigte Spiegel vergrößert die Bar optisch. Um ein griffloses Öffnen der Fronten zu ermöglichen, sind alle mit Tip-On Technik versehen. Das aus massiver Nuss gefertigte Fußgestell wird mit einem eingestemmten Zapfen mit dem Korpus verbunden. Der Stil erinnert an die 1950er- und 1960er-Jahre – eben an die Zeit, in der die Schallplatte ihre Blütezeit erlebte und der Rock`n`Roll seinen Anfang nahm. Der Korpus ist mit amerikanischer Nuss umlaufend furniert, um ein schönes Fladerbild zu erhalten. Die zarten Rahmen, die das graue Echtleder umschließen, sind ebenfalls aus massiver Nuss gefertigt. (red/haufenmair)